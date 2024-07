Los juegos clásicos de PC ya están disponibles oficialmente en iOS: lo que necesitas saber

Ha aparecido en la App Store un emulador de PC que permite ejecutar juegos clásicos de ordenador en iPhone, iPad y Apple Vision Pro. Se llama UTM SE. Es la primera vez que Apple permite un emulador de PC para iOS y visionOS en su plataforma.

Para utilizarlo UTM SE Para ejecutar juegos clásicos en dispositivos Apple, primero necesitas descargar una máquina virtual preparada. UTM ofrece varias de ellas de forma gratuita en su sitio web. También puede crear su propia máquina virtual desde cero.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!

Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO

— UTM (@UTMapp) July 13, 2024