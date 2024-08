Los primeros espectadores sobre la película Borderlands / «Borderlands»: «sin gracia», «desastrosa», «poco inspiradora».

Las primeras críticas de Borderlands / «Tierras fronterizas» aparecieron en Internet. Las críticas no han disminuido desde la proyección de la película el 6 de agosto en Los Ángeles.

Muchos espectadores y periodistas acudieron a las redes sociales para expresar sus emociones sobre la película. La comedia de acción dirigida por Eli Roth se inspira en los juegos de ordenador Borderlands. Jack Black, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu y Cate Blanchett interpretan a personajes como Claptrap, Roland, Tiny Tina, Krieg y Lilith, que regresa de mala gana a su planeta natal Pandora. Los héroes se embarcan en una arriesgada misión. Estas son algunas de las críticas:

«Borderlands — es un desastre. Llena de todos los clichés imaginables, esta película sustituye el caos y la emoción del juego por tonterías sin vida, sin gracia y visualmente horribles, con personajes irritantes y un reparto sin «química», — escribe Adriano Caporusso de Bitesize Break.

«Borderlands parece hecha para atraer a lo que un ejecutivo incompetente cree que son los «chicos guays». No hay una sola palabra seria de un personaje, sólo chistes repugnantes que parecen pasados de moda en cuanto salen de la boca de los actores. No es tan mala, pero es un desastre», — notas Edgar Ortega de Loud and Clear Review.

«Os puedo decir que ya he visto Borderlands y que la película es muy mala. Realmente quería que me gustara, pero la historia no me inspira. … Parece a la vez cara y barata, lo que convierte a la película en un enorme tiro al aire», — dice ¡reportero para Awesome Friday! Matthew Simpson.