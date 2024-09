Los usuarios del Apple iPhone 16 Pro se quejan de la pantalla táctil — algunos toques hacen que la pantalla no responda

Los propietarios están informando de un problema con la pantalla táctil del Apple iPhone 16 Pro. En algunas circunstancias, el teléfono no registra los gestos ni las pulsaciones.

El problema con la pantalla táctil se observa en iOS 18 y iOS 18.1. Parece que el algoritmo para rechazar los golpecitos accidentales con la palma de la mano no funciona correctamente — la zona problemática se encuentra cerca del borde de la pantalla, especialmente cerca de el botón de control de la cámara. El software ignora los toques durante un breve espacio de tiempo si tocas ahí.

«Si la piel toca accidentalmente el área junto al nuevo botón de control de la cámara, toda la pantalla dejará de responder hasta que la sueltes, excepto el panel principal. Esta es la única zona que causa el problema.

Compruébalo tú mismo: mantén pulsada la zona resaltada con el pulgar derecho y desliza el dedo con la mano izquierda. En los ajustes del sistema, no puedes tocar ni deslizar. En la página de inicio, a veces puedes tocar las aplicaciones, pero definitivamente no puedes deslizar. Deslizar la barra de inicio no afecta el problema en absoluto».