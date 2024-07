«Los Vientos del Invierno» cerca: George Martin insinúa el final del libro

George Martin, autor de las novelas «Canción de Hielo y Fuego»: compartió nueva información sobre la nueva novela de la serie, «Los Vientos del Invierno». Cuando esté terminada — nos enteraremos de ella no de oídas, sino mediante un «gran anuncio».

En su blog, que se llama Not a Blog George Martin ha comunicado que pronto se reunirá con sus editores británicos. Pero, advirtió, esto no significa que la novela esté terminada.

«El año pasado, cuando mencioné que había visto a mi editor de «Voyager» en Londres, internet se volvió loco con todo tipo de teorías sobre cómo eso significaba que «Vientos de invierno» estaba terminado y que habría un gran anuncio. Errr… lo siento, pero no… No es así»», escribe Martin.

Más abajo añade: «Esto NO significa que vaya a haber un gran anuncio. De hecho, no significa nada… más que el deseo de tocar base, ponerse al día, renovar viejos contactos o hacer nuevos… y Disfrutar de la deliciosa comida. Por favor, cálmese, cuando «Winds of Winter» esté terminado, sin que se filtre ni una palabra, habrá un gran anuncio… dónde y cuándo no puedo decirlo».