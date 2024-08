Mafia: The Old Country vuelve a sus orígenes: se anuncia una precuela ambientada en la Sicilia de principios del siglo XX

Hangar 13 ha desvelado un nuevo juego de Mafia que llevará a los jugadores a la Sicilia de principios del siglo XX y promete volver a los fundamentos que tanto gustan a los fans de la franquicia.

Los desarrolladores anunciaron Mafia: The Old Country durante la presentación en directo de la noche inaugural de la Gamescom. La nueva entrega de la serie será una precuela de los tres juegos anteriores.

El tráiler del juego muestra un amplio arsenal que los jugadores podrán utilizar contra sus oponentes. Entre los tipos presentados se encuentran un enorme cuchillo, una mortífera pistola y una escopeta de doble cañón.

El presidente de Hangar 13, Nick Baines, comentó que el nuevo juego volverá «a las raíces de lo que los fans adoran de la franquicia Mafia» ofreciendo «una profunda narrativa lineal».

Los desarrolladores prometieron revelar más detalles sobre Mafia: The Old Country en diciembre de 2024. Esto sugiere que el juego podría aparecer en The Game Awards, que tradicionalmente se celebra en diciembre.

La editora 2K ha anunciado en Twitter que el lanzamiento de Mafia: The Old Country está previsto para 2025. El juego saldrá a la venta junto a otros próximos proyectos de la compañía, como Borderlands 4.

2025 is gonna be BIG 👀 pic.twitter.com/QyUdyA36ep — 2K (@2K) August 20, 2024

