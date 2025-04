Marvel ha iniciado el rodaje de «Avengers: Doomsday» sin un guion y un reparto preparados

Recientemente, el rodaje de «Avengers: Doomsday» — así lo anunció la propia Marvel con publicando las primeras imágenes entre bastidores. Sin embargo, fuentes del sector afirman que las cámaras empezaron a trabajar sin un guión preparado y sin la aprobación de todo el reparto.

Jeff Snyder (vía World of Reel) dijo que el guión se está reescribiendo sobre la marcha, ya que no es «muy bueno» — información confirmada por varios otros periodistas. Y John Rocha de The Hot Mic aclaradoque el problema surge del deseo de Marvel de atraer a más estrellas, y como algunas aún no han confirmado su participación, hay que modificar la historia.

Específicamente para La historia de Marvel de reescribir guiones y reshoots no es nueva (por ejemplo, nuevo «Blade» sufrió de esto durante años y fue finalmente cancelada), lo único inquietante es que esto le ocurra a una de las películas más esperadas del próximo año, y no queda mucho tiempo para el estreno, dada la envergadura del proyecto

Os recordamos que uno de los papeles clave de la nueva entrega de «Los Vengadores» volvió a ser asumido por Robert Downey Jr actúa como el villano Dr. Doom y no Tony Stark. Aunque el equipo de superhéroes estará liderado por el nuevo Capitán América Anthony Mackie (aunque los rumores de la aparición de Chris Evans sigue dando vueltas) — la tarea que le asigna el presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford) en «Un mundo feliz»También esperamos ver Los Cuatro Fantásticos y algunos de los X-Men. Más de 25 personajes Marvel presentado en un largo teaser de 5 horasque llevó a la película «Vengadores: Judgement Day» récord antes del estreno.

En un principio, la nueva película de Los Vengadores iba a llevar por subtítulo «Dinastía Kang» y centrarse en el enfrentamiento del equipo de superhéroes con el personaje de Jonathan Majors. Sin embargo, el estudio se separó del actor por acusaciones de acoso y agresión. Los detalles de la trama de «Doomsday» aún no han sido revelados, pero dado el reparto, la película podría centrarse en el enfrentamiento entre los X-Men y los nuevos Vengadores.

El estudio ha planeado dos nuevas películas de los Vengadores a la vez y, además de «Doomsday», estrenará una secuela directa llamada «Secret Wars» — ambas dirigida por los hermanos Russo («Vengadores: Infinity War» y «Vengadores: Endgame») a partir de guiones del veterano del MCU Stephen McFeely. «Doomsday» se estrenará en cines el 1 de mayo de 2026, y «Secret Wars» se estrenará un año después, el 7 de mayo.