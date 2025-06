Más 3D V-Cache: AMD lanza Ryzen 5 5500X3D sobre Zen 3

Justo cuando parece que la línea Ryzen 5000 está lista para jubilarse, AMD saca otro nuevo producto. En silencio, sin fanfarrias, la compañía ha añadido a su sitio web Procesador Ryzen 5 5500X3D. Se trata de una versión simplificada del chip del año pasado 5600X3Dque tiene frecuencias ligeramente inferiores y sigue funcionando con la arquitectura Zen 3. Al parecer, AMD ha decidido que es demasiado pronto para enterrar la AM4 — y esto puede ser una buena noticia para aquellos que no planean cambiar su placa base en un futuro próximo.

Especificaciones AMD Ryzen 5 5500X3D

Así, Ryzen 5 5500X3D — es un procesador de 6 núcleos que admite el procesamiento simultáneo de 12 hilos de instrucción. Su frecuencia base es de 3,0 GHz, y el boost permite aumentar la frecuencia hasta 4,0 GHz. A modo de comparación, el 5600X3D tiene 3,3 y 4,4 GHz, respectivamente. Otras especificaciones son casi las mismas: los mismos 96 MB de caché L3, un paquete térmico de 105 W y la arquitectura Zen 3, que sigue estando en la cima de las construcciones económicas.

Curiosamente, AMD aún no ha anunciado el precio recomendado y no ha añadido este nuevo producto a ninguna tienda online. Pero si nos fijamos en el Ryzen 5 5600X3D, que comenzó en 230 dólares, es probable que el nuevo procesador cueste alrededor de 200 dólares. Sin embargo, al igual que con otros chips X3D, lo más acuciante no será el precio, sino la disponibilidad — porque sus predecesores se vendieron en cantidades bastante limitadas.

¿Merece la pena comprar Ryzen 5 5500X3D en 2025?

Si estás construyendo un PC «desde cero», es mejor mirar hacia la plataforma AM5 — por ejemplo, en Ryzen 5 7600X o 9600X. Y no sólo por el rendimiento. Los nuevos modelos tienen gráficos integrados, lo que ayuda mucho durante las pruebas o las caídas. Y la perspectiva de futuras actualizaciones también es un plus.

Sin embargo, si ya tienes una buena placa AM4 antigua y tu presupuesto no te permite derrochar, Ryzen 5 5500X3D puede ser una buena opción — especialmente si buscas algo asequible para jugar. Por supuesto, será más lento que el 5600X3D, por no hablar del 7600X. Pero si no estás dispuesto a invertir 250 dólares en un Ryzen 7 5700X3D —, la elección es bastante lógica.

AMD vuelve a dar a AM4 la oportunidad de tener la última palabra. Aprovechar o no esta oportunidad depende de tu placa base y de tu cartera.

Fuente: notebookcheck