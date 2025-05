Más de 1.000 empleados de Xiaomi están desarrollando el procesador Xring propio de Xiaomi — podría salir al mercado este mes

Según un nuevo informe, Xiaomi ha creado una empresa completamente independiente para desarrollar el chip. La funcionalidad del prototipo existente es idéntica a la del producto final.

Nuevos detalles sobre el Xring fueron revelados en un post por un informante Jukanlosreve. Al parecer, vio el procesador a finales de marzo y lo califica de «esencialmente idéntico a la versión final». También confirmó la existencia de un equipo de desarrollo de más de 1000 personas.

Anteriormente se informó de que Xiaomi ha creado una nueva división para desarrollar su primer sistema interno de un solo chip. Al parecer, el equipo está dirigido por un antiguo alto directivo de Qualcomm. El nombre Xring será el nombre oficial del procesador. Ahora se ha sabido que este equipo está separado de Xiaomi, lo que probablemente reducirá la atención que le prestan las autoridades estadounidenses y otras barreras comerciales.

These days, a lot of people online are expressing skepticism about Xring. [Just observing for now.]

Let me share something I know: I actually saw a prototype around the end of March. The system was basically identical to the final version — the…

