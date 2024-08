Meta ha cerrado Ready at Dawn — el estudio de 21 años detrás de The Order: 1886 y God of War: Chains of Olympus

El estudio fue adquirido por Meta hace sólo un año y medio.

Según la información Android CentralMeta ha cerrado Ready at Dawn Studios — tras el anuncio en julio de un recorte presupuestario del 20% para su división Reality Labs de aquí a 2026.

Ready at Dawn fue fundado en 2003 por antiguos alumnos de Naughty Dog y Blizzard Entertainment. El estudio lanzó su primer juego junto con Daxter (un complemento para PlayStation Portable de la serie de plataformas de Naughty Dog), al que siguieron tres juegos de la serie God of War (Chains of Olympus, Ghost of Sparta y Olympus Collection) y, en 2015, el proyecto original del estudio, el juego de acción y aventura The Order: 1886 (en su momento, se convirtió en uno de los juegos más esperados del año).

En 2018, Ready at Dawn centró su atención en la realidad virtual y lanzó los dos primeros juegos de la serie Echo, incluidos el juego de deportes virtuales free-to-play Oculus Rift y Quest Echo Arena y el juego de aventuras interactivo de ciencia ficción Lone Echo. Ambos fueron bien recibidos por los aficionados a la realidad virtual, lo que dio lugar a secuelas como el shooter de arena Echo Combat en 2018 y Lone Echo II en 2021.

Oculus adquirió el estudio en 2023 y le permitió seguir trabajando en sus oficinas de California y Oregón. Ese mismo año, Meta cerró su juego free-to-play Echo VR debido a la disminución del número de jugadores.

Cabe señalar que en 2023, Meta despidió a unos 20.000 empleadosy Mark Zuckerberg lo describió como un «año de eficiencia».