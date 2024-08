Microsoft estaba desarrollando una alternativa a Windows — Se filtra en internet la presentación de Midori OS

Hace diez años, Microsoft pretendía lanzar un sistema operativo especial llamado Midori. El nuevo SO podría ejecutar aplicaciones de Windows sin depender del código antiguo — podría convertirse en una alternativa fiable a Windows.

Este proyecto, que duró varios años, fue cancelado oficialmente por Microsoft en 2015. La empresa decidió incorporar los conocimientos y soluciones obtenidos con Midori a otros productos de software.

Los vídeos ocultos de 2013 han aparecido recientemente en Internet gracias a WalkingCat, un conocido entusiasta de la tecnología que ya ha revelado anteriormente secretos de Microsoft. Estos vídeos fueron grabados en una reunión confidencial de Microsoft y revelan los objetivos de creación y desarrollo de Midori OS.

En el vídeo se puede ver a Joe Duffy, que formó parte del equipo de Midori y ahora ha creado una empresa de software llamada Pulumi. Nos cuenta cómo surgió Midori, centrándose en su creación desde cero y en la interoperabilidad.

so its weekend again! today let’s hear a young @funcOfJoe from 2013 talk about The Midori Operating System !

