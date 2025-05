Microsoft sube los precios de Xbox en todo el mundo y venderá juegos AAA por 80 dólares

Microsoft confirmó oficialmente la próxima oleada de subidas de precios — los jugadores están indignados porque consideraban que 70 dólares era el precio máximo de los proyectos AAA.

La compañía anunció un aumento de precios para consolas, Xbox Series X/S, mandos y auriculares en Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Australia. El momento más destacado es que el coste de los nuevos juegos de los estudios internos de Microsoft pasará a ser de 79,99 dólares. Se trata del segundo aumento a gran escala en varios años y un paso más para convertir los 80 dólares en el nuevo estándar de los títulos AAA.

La subida de precios se explica por «las condiciones del mercado» y el aumento de los costes de desarrollo. La compañía no da más detalles, pero este movimiento ya ha causado indignación entre los jugadores — tanto en las redes sociales como en los foros. Muchos creen que el paso a 80 dólares reducirá de forma permanente el número de juegos que comprarán el día del lanzamiento.

¿Qué es exactamente lo que se encarece?

Xbox Series X cuesta ahora 599,99

Xbox Serie S (512 GB) — $379.99

Xbox Series S (1 TB) — $429.99

Xbox Serie X Edición Digital — $549.99

Galaxy Negro (2 TB) — $729.99

Mandos inalámbricos Xbox — 64,99 €

Auriculares inalámbricos originales Xbox — $119.99

Un aumento similar se aplica a los precios europeos: La Xbox Series S en Europa cuesta ahora 349,99 euros / 299,99 libras, y la Series X — 599,99 euros / 499,99 libras. La última vez que Microsoft subió los precios de las consolas fue en verano de 2023. Al mismo tiempo, aumentó el coste de la suscripción a Xbox Game Pass. Pero esta vez, Game Pass se mantiene sin cambios.

Juegos por 80 € — ya no es una excepción, sino que poco a poco se convertirá en un sistema. Todo empezó con Presentaciones de Nintendo cuando el primer ha subido el precio de la edición estándar del juego para Switch 2. Microsoft, como esperaban muchos en la industria, no dudó. Entre los posibles proyectos que pueden recibir un nuevo precio están los lanzamientos de Activision, Blizzard, Bethesda, id Software, The Coalition, 343 Industries, Arkane, Ninja Theory y Playground Games. En concreto, puede tratarse de nuevas entregas de Call of Duty, Diablo, The Elder Scrolls, Halo, Gears of War, Forza Horizon y Fable. Pero Sony no se queda atrás: la compañía subió el precio de PlayStation 5 aunque (de momento) no se ha hablado de partidos.

Microsoft hizo el anuncio inmediatamente después de un informe financiero trimestral positivo. Según el consejero delegado Satya Nadella, la empresa se ha convertido en líder en número de pedidos anticipados e instalaciones en Xbox y PlayStation Store. Además, los ingresos de Game Pass para PC crecieron un 45% durante el año. Algunos justifican a Microsoft: dicen que Nintendo lo empezó todo, y que el aumento era cuestión de tiempo. Pero la reacción general de los jugadores es mayoritariamente negativa. Muchos escriben que ahora sólo comprarán juegos en las rebajas, porque pagar 80 dólares el día del lanzamiento es demasiado.

Y sí, los rumores de una posible El precio de 100 dólares de GTA 6 ya no parece una fantasía. Incluso los grandes estudios pueden encontrarse en una situación difícil ante el aumento de los costes. Después de todo, cada vez más jugadores prefieren los juegos independientes, que por 20 o 40 dólares no suelen ofrecer una experiencia peor que los lanzamientos AAA con presupuestos millonarios.

Fuente: Tech4Gamers / The Verge / 80.lv