Microsoft une Xbox y Windows — los juegos de consola ya están disponibles en Xbox PC

Parece que Microsoft presta cada vez más atención al uso lúdico de los ordenadores. Sí, ASUS y Microsoft presentan ROG Xbox Ally — una máquina de juegos de bolsillo con Windows 11 y Ryzen Z2. Además, hay señales adicionales de la fusión de Xbox y Windows. Por ejemplo, la app de Xbox en PC de repente empezó a mostrar juegos de consola. Probablemente no se trate de un fallo, sino de una pista.

En los últimos días, los usuarios han empezado a notar una anomalía interesante: antiguos juegos de consola han aparecido de repente en la versión de escritorio de la aplicación Xbox para Windows. Por ejemplo, Alan Wake para Xbox 360. Aunque no se puede instalar el juego, ya está en la lista Mis juegos de PC. Eso significa que si antes compraste este juego para Xbox, ahora se considera parte de tu biblioteca de PC.

So, um….what is xbox cooking??? That's my whole console library right there 👀 pic.twitter.com/5ETkFir2rP

— Even When The Heart Stops, The Pain Lingers (@Gaming4all98) June 7, 2025