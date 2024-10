Microsoft Windows 11 24H2 ya está disponible de forma general — muchos cambios, nuevas funciones de Copilot+ PC

La actualización de Microsoft Windows 11 2024, también conocida como versión 24H2, ya está disponible públicamente. Está disponible para que cualquiera pueda descargarla e instalarla.

Windows 11 24H2 se declara como un «reemplazo completo del sistema operativo», por lo que la actualización tardará más de lo habitual. Puedes ir a la aplicación «Configuración» y solicitar manualmente la actualización, o bien descárguelo del sitio web Microsoft.

Tienes que ir a «Configuración» > «Windows Update», activar la opción «Obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles» y buscar actualizaciones. Si el sistema cumple los requisitos, el programa te permitirá descargar Windows 11 24H2.

Como es habitual, puedes descargar imágenes de Windows 11 24H2 desde la web oficial o crear una imagen e instalar el sistema operativo por completo (BitLocker estará activado por defecto en las versiones Home y Pro, pero puedes desactivarlo más tarde).

«Windows 11, versión 24H2 contiene todas las características y capacidades entregadas como parte de la innovación continua en Windows 11, ahora habilitadas por defecto. Esta versión limitada también incluye mejoras diseñadas para mejorar la experiencia general de Windows 11».

La lista oficial de cambios clave:

Compatibilidad con Wi-Fi 7

Compatibilidad con Bluetooth® LE Audio para dispositivos de ayuda auditiva

Mejoras en la bandeja del sistema y la barra de tareas

Explorador de archivos simplificado

Gestión inteligente de la energía para tu PC

Códigos QR para redes Wi-Fi

Control avanzado de la privacidad de la red Wi-Fi

Gestione fácilmente su cuenta y las notificaciones en Microsoft Teams

Mejorar la claridad de la voz en todos los dispositivos

Sudo para Windows: mejore la eficacia de la línea de comandos de Windows

Escritorio remoto: conectividad y accesibilidad mejoradas

Además Copilot+ PC incorpora nuevas funciones inteligentesSubtítulos en directo, efectos de Paint y Windows Studio, creador y reestilizador de imágenes y escalado de resolución.

Dado que Windows 11 24H2 — es «un reemplazo completo del sistema operativo», la actualización viene con una lista de errores conocidos. En este momento, es bastante extensa: seis problemas de hardware y software confirmados. Algunos de ellos pueden solucionarse, mientras que otros se corregirán en futuras actualizaciones. De hecho, todos pertenecen a los «problemas de bloqueo»: Microsoft no ofrecerá Windows 11 24H2 hasta que se solucionen:

El navegador Safe Exam no se abre . Los dispositivos con la versión 3.7 o anterior de esta aplicación no son compatibles con Windows 11 24H2. Habrá una solución disponible más adelante.

. Los dispositivos con la versión 3.7 o anterior de esta aplicación no son compatibles con Windows 11 24H2. Habrá una solución disponible más adelante. Algunos dispositivos que utilizan Easy Anti-Cheat dejan de responder y obtener una pantalla azul debido a una versión obsoleta. Necesitas actualizar los juegos instalados a la última versión.

y obtener una pantalla azul debido a una versión obsoleta. Necesitas actualizar los juegos instalados a la última versión. Es posible que los sensores de huellas dactilares no funcionen correctamente después del bloqueo en varios modelos de dispositivos. Se mantiene la compatibilidad. Actualizar el firmware del ordenador (UEFI, BIOS) puede ayudar.

en varios modelos de dispositivos. Se mantiene la compatibilidad. Actualizar el firmware del ordenador (UEFI, BIOS) puede ayudar. Aplicaciones para configurar insostenible el papel pintado puede no funcionar funcione correctamente. Actualizar o desinstalar aplicaciones puede ayudar.

funcione correctamente. Actualizar o desinstalar aplicaciones puede ayudar. Problemas de compatibilidad con los controladores de la tecnología Intel Smart Sound . Los PC con Windows 11 24H2 y un controlador Intel SST afectado experimentan una pantalla azul. La instalación de los controladores 10.30.00.5714 y posteriores o 10.29.00.5714 y posteriores puede ayudar.

. Los PC con Windows 11 24H2 y un controlador Intel SST afectado experimentan una pantalla azul. La instalación de los controladores 10.30.00.5714 y posteriores o 10.29.00.5714 y posteriores puede ayudar. Asphalt 8 puede no responder ocasionalmente. La solución estará disponible en una futura actualización.

La versión 24H2 de Windows 11 tiene un ciclo de vida estándar de 24 meses para las ediciones Home y Pro. Windows 11 LTSC 2024, que también está ya disponible, tiene un ciclo de soporte de 10 años. Los clientes comerciales pueden descargar la versión 24H2 a través de WSUS, Windows Update for Business y el Centro de administración.

El autor de esta noticia utilizó la forma más sencilla (desde el sitio web) para instalar la actualización, que se instaló en un portátil con 23H2 sin problemas. Por alguna razón, el programa pedía de antemano una evaluación de la configuración del sistema que le convenía. Una vez hecha, todo fue como la seda. La actualización requiere al menos 10 GB de espacio de almacenamiento libre (tuve que liberar el espacio necesario durante el proceso). La instalación es bastante larga y requiere la atención del usuario, por lo que es mejor no encenderla antes de irse a la cama, durante el trabajo o cuando hay que ausentarse durante mucho tiempo. Como resultado, sólo he notado la desaparición de la barra superior extendida del Explorador — Aún no he intentado volver a activarla.

Fuente: NeoWin