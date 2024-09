«Miedo, pero divertido»: película «Alien: Romulus» en Japón se presenta con un disfraz de xenomorfo muy extraño

La cosplayer dijo que le gustaría quedarse en el personaje de la película «Alien» para siempre.

El 5 de septiembre, Tokio acogió un acto promocional de «Alien: Romulus», que se estrena hoy en Japón. La estrella principal del evento fue el cantante y presentador de televisión Ken Naoko, que apareció ante el público como un xenomorfo — la forma final del Alien.

Singer Ken Naoko took part in a promotional event for the premiere of «Alien: Romulus» with appropriate costume and make-up. https://t.co/mB9UbfhdxW pic.twitter.com/wn0eQdqieY

— Mulboyne (@Mulboyne) September 5, 2024