Milagro chino: El mito negro Wukong ganó casi mil millones de dólares en dos semanas

El videojuego Black Myth: Wukong, del estudio chino Game Science, ha logrado un fenomenal éxito comercial, según un nuevo informe de Video Game Insights.

Según el informeEl juego ganó 879 millones de dólares sólo en Steam. El tiempo medio de juego de cada usuario es de casi 32 horas. Los expertos estiman en 18 millones el número total de copias vendidas.

Update – Black Myth: Wukong has now sold an estimated 17 million units.https://t.co/9dFU5Gmiuq pic.twitter.com/1PxyIZBSyO

— Video Game Insights (@VG_Insights) September 2, 2024