Danylo Hetmantsev, presidente de la Comisión de Finanzas, Fiscalidad y Política Aduanera de la Rada Suprema, sigue hablando de la discusión sobre la gallina de los huevos de oro. Aunque en este caso se trata de la oca.

Pros en palabras Según Hetmantseva, el servicio tributario ucraniano recibió información del servicio Only Fans sobre los creadores ucranianos de contenidos de pago y la cantidad de ingresos que percibían. Resultó que los ucranianos participan activamente en la creación de contenidos de pago en la plataforma, y el número de cuentas «se triplica de media cada año». Y estos contenidos tienen una gran demanda, generando elevados ingresos. Los profesionales de TI que reciben los salarios medios más elevadosEstarán celosos.

«Por ejemplo, un ciudadano «C» recibió más de 4 millones de dólares por crear contenidos de pago en la plataforma de Internet «OnlyFans» durante varios años. Asimismo, un ciudadano de «K» recibió más de 3 millones de dólares por las actividades mencionadas, y un ciudadano de «B» recibió alrededor de 1,8 millones de dólares»», dijo Hetmantsev, preocupado por los ingresos de otras personas.

Curiosamente, las estadísticas selectivas del jefe de la comisión fiscal sólo mencionan a los millonarios, ni uno solo.

Sólo podemos alegrarnos por nuestros conciudadanos que consiguen ganar millones de dólares en tiempos económicos difíciles de guerra, utilizando sus propios talentos y fuerzas, y sin incurrir en prácticas corruptas. Al mismo tiempo, Danylo Hetmantsev nos recuerda que hay que declarar los ingresos procedentes del extranjero y pagar impuestos.

«De acuerdo con las disposiciones del Código Tributario de Ucrania, un contribuyente que recibe ingresos extranjeros, es decir, los ingresos recibidos de fuentes fuera de Ucrania, está obligado a presentar una declaración de impuestos para el ejercicio fiscal de referencia y declarar tales cantidades con su respectiva imposición», escribe el especialista en política fiscal y aduanera.

Por lo tanto, Hetmantsev «recomienda encarecidamente» cumplir con la obligación tributaria» ─ declarar la renta y pagar impuestos.

Hay que añadir que el plazo para declarar las rentas percibidas en 2023 ya ha finalizado. La declaración correspondiente debía presentarse antes del 1 de mayo de 2024. El impuesto sobre la renta de las personas físicas indicado en la declaración del impuesto sobre bienes inmuebles debe pagarse antes del 1 de agosto. Por tanto, el plazo ya ha vencido. Por lo tanto, todos aquellos que no declararon los ingresos procedentes de Only Fans tendrán que pagar ahora una multa, además de los propios impuestos. En este caso, tendrán que pagar casi la mitad de sus ingresos al Estado y vivir una experiencia desagradable con las fuerzas del orden. Probablemente no será posible esconderse, porque «las autoridades fiscales han recibido información sobre ciudadanos ucranianos que crean contenidos de pago en Only Fans».

«La no presentación de la declaración de la renta en el plazo reglamentario es motivo de un impuesto adicional sobre el importe de los ingresos percibidos al tipo del 18% y del servicio militar al tipo del 1,5%, así como del 25% de sanciones. Por no hablar de lo desagradable que resulta tratar con el BES»», advierte Getmantsev.

También añade que la obligación de pagar impuestos no sólo se aplica a los ingresos generados por Only Fans.

Nos gustaría añadir que, según el artículo 301 del Código Penal de Ucrania, la importación, fabricación, venta y distribución de artículos pornográficos son actividades ilegales y se castigan con multas y penas de cárcel. Al mismo tiempo, la difusión en línea de pornografía se considera producción con intención de venta y venta de productos de vídeo pornográficos.

Así pues, Danylo Hetmantsev quiere recaudar impuestos de un negocio que en realidad es ilegal en Ucrania. Antes, en la entrevista, habló de la necesidad de legalizar el porno, pero como diputado no lo consiguió.