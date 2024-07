Motorola Edge 50: el smartphone más fino del mundo con protección de grado militar

Además de los modelos motorola edge 50 ultra, motorola edge 50 pro y motorola edge 50 fusion ha llegado el momento de lanzar la versión normal del motorola edge 50. Este nuevo producto se posiciona como el smartphone más delgado del mundo, protegido según el estándar de grado militar MIL-810H. Esto significa que no debe temer al polvo, agua, cambios de temperatura, golpes, caídas, vibraciones, etc. También se dice que es resistente al polvo y al agua según la norma IP68.

Aunque el motorola edge 50 ha superado «pruebas según el estándar MIL-STD-810H» del Departamento de Defensa de Estados Unidos, la compañía no puede garantizar «el rendimiento futuro en estas condiciones de prueba». En otras palabras, si el usuario daña el smartphone durante esfuerzos extremos o caídas, la garantía de Motorola no cubrirá la reparación. Por lo tanto, puede ser aconsejable adquirir una funda protectora para su smartphone «rugerizado» y tratarlo con el mismo nivel de cuidado que cualquier otro dispositivo.

Por lo demás, el Motorola edge 50 es un típico smartphone de gama media. Cuenta con una pantalla p-OLED de 6,67 pulgadas con una resolución de 1,5K, una cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y un brillo HDR máximo de 1900 nits. El dispositivo cuenta con un procesador Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition y 256 GB de almacenamiento interno. La cámara principal tiene un sensor Sony Lytia 700C de 50 megapíxeles. Se complementa con un módulo ultra gran angular de 13 megapíxeles con un ángulo de visión de 120 grados y un módulo teleobjetivo con zoom 30x. La cámara frontal es de 32 megapíxeles.

El dispositivo tiene una batería de 5000 mAh, soporta carga rápida por cable TurboPower de 68W y carga inalámbrica de 15W. También hay un escáner de huellas dactilares en la pantalla. El nuevo dispositivo funciona con la versión 14 de Android. El fabricante promete lanzar actualizaciones del sistema operativo durante 3 años y actualizaciones de seguridad durante 4 años.

It’s more than a phone, #MotorolaEdge50 📱 is the World’s slimmest, MIL-810H certified smartphone with Sony – LYTIA™ 700C camera, plus, IP68 water resistance. Get ready for whatever comes.💪

Launching 1 Aug @Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW & leading stores.#CraftedForTheBold

— Motorola India (@motorolaindia) July 25, 2024