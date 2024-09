«Mucho mejor que el original»: el tráiler animado de Minecraft creado por un fan ha arrasado en internet

Un fan del popular juego Minecraft hizo una versión animada del tráiler de la próxima película, que ha causado revuelo en Internet. Le ofrecieron hacer toda la película con este estilo.

Publicado recientemente remolque película basada en el juego Minecraft causó una reacción mixta entre los fans de la franquicia y recibió un millón desagrada. La película, protagonizada por Jason Momoa y Jack Black, combina animación y acción real. Sin embargo, a muchos espectadores no les gustó el estilo visual de la película, que calificaron de «terrible».

El descontento de los fans llevó a algunos de ellos a crear sus propias versiones del tráiler. Un animador bajo el seudónimo de Alumio desarrolló una versión totalmente animada, que obtuvo un amplio reconocimiento en las redes sociales. La nueva versión conservaba la estructura y la música del original, pero recreaba el mundo del juego al estilo habitual de los bloques de Minecraft.

what if it was animated https://t.co/ZSCCIRWWx0 pic.twitter.com/5tflziDatS

— Alumio (@Alumio_) September 8, 2024