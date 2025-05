No sólo ChatGPT, también sus usuarios alucinan. La comunicación chatbot alimenta los trastornos mentales

Según algunos informes, la comunicación con ChatGPT provoca estados mentales extraños en un pequeño número de usuarios. El problema fue investigado por la publicación Rolling Stone.

Usuarios Reddit comparten casos en los que la inteligencia artificial ha llevado a sus seres queridos a delirios perturbadores, «delirios espirituales» y fantasías extrañas. Observan con consternación cómo familiares o amigos insisten en que han sido elegidos para llevar a cabo misiones sagradas en nombre de una inteligencia artificial inteligente o de fuerzas cósmicas ficticias. Las conversaciones con un bot alimentan y exacerban los problemas de salud mental existentes sin ningún tipo de control ni restricción.

Una madre de 41 años y trabajadora sin ánimo de lucro declaró a la publicación que su matrimonio terminó abruptamente después de que su marido empezara a mantener conversaciones conspirativas con ChatGPT, que se convirtieron en una obsesión que la consumía por completo. En un encuentro cara a cara en el juzgado a principios de este año como parte del proceso de divorcio, compartió una teoría conspirativa sobre el jabón en los productos y la creencia paranoica de que estaba siendo vigilado.

Otro testigo de este fenómeno dice que su compañero hablaba de luz y oscuridad, que había una guerra y que ChatGPT le dio los planos de un teletransportador y algunas cosas fantásticas que sólo se ven en las películas.

En este sentido, podemos recordar la reciente noticia de que OpenAI canceló la actualización ChatGPT, que hacía que el chatbot fuera extremadamente adulador y excesivamente agradable. Este comportamiento puede alimentar los delirios de los usuarios. Las personas con trastornos de la comunicación obtienen un interlocutor humano constantemente activo con el que pueden compartir sus delirios, como declaró a la revista Nate Sharadin, empleado del AI Safety Centre.

«Sufro esquizofrenia, aunque llevo mucho tiempo tomando medicación y mi estado es estable. Una de las cosas que no me gustan de ChatGPT es que, aunque esté teniendo un episodio psicótico, seguirá dándome la razón»», escribió un usuario de Reddit. — «… No tiene la capacidad de pensar y darse cuenta de que algo va mal, así que seguirá confirmando todos mis pensamientos psicóticos».