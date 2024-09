«No te gusta — No compras»: un ejecutivo de Sony responde a las críticas a la secuela de Ghost of Tsushima

Sean Layden, antiguo ejecutivo de Sony, comentó la reacción negativa de los aficionados al anuncio del juego Ghost of Yoteila secuela de Ghost of Tsushima.

El anuncio de la esperada secuela de Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, causó reacciones encontradas entre los aficionados. El principal motivo de descontento fue la aparición de un personaje femenino como protagonista, así como la elección de una actriz para este papel.

Los fans de la parte anterior, en la que el personaje principal era Jin Sakai, expresaron su decepción en las redes sociales. En respuesta a las críticas, Sean Leyden expresado su posición:

«Esto es un juego. Si no te gusta, no lo compres. De hecho, ¿por qué no creas el juego que quieres?»

Leyden subrayó que los desarrolladores creen en su historia y quieren contarla. Sin embargo, su declaración causó controversia entre los jugadores. Algunos creen que los creadores deberían tener en cuenta los deseos del público.

1 It’s a game. An entertainment. A story a team of creators believes in. They want to make this.

2 it’s a game. If you don’t like it, don’t buy it. In fact, why not make the game you want yourself?

— shawn layden 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇸🇯🇵 (@ShawnLayden) September 25, 2024