Nuevo Silent Hill, remasters y «una pista» de gameplay de Ghost of Yotei — todo lo mostrado en State of Play 2025.

La noche del 5 de junio, Sony celebró su State of Play de junio — el evento desveló nuevas IP, remakes y un primer vistazo a juegos casi desconocidos.

Entre los proyectos presentados había otros realmente grandes — Silent Hill f y Pragmata — y un remake del querido Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Y ni siquiera la caja salvó a Snake en el teaser.

Lista completa de anuncios de State of Play 2025

Lumines Arise

Sony inauguró el evento con Lumines Arise, un colorido juego de puzzle de los mismos desarrolladores que crearon Tetris Effect. El jugador tendrá que controlar bloques de 2×2 de dos colores que caen desde arriba para crear cuadrados del mismo color. Desaparecen al ritmo de la música cuando la «línea de tiempo» pasa por el campo. Lumines Arise cuenta con más de 30 niveles únicos: desde la jungla tropical hasta las calles de neón de Tokio y el espacio exterior.

Qué plataformas admite: PS5, PS VR2 y PC (Steam).

Desarrollador: Enhance Games (EE UU).

Fecha de lanzamiento: otoño de 2025.

Pragmata

Capcom ha presentado el gameplay de Pragmata — un juego de aventuras de ciencia ficción en tercera persona. Los desarrolladores han mostrado a un astronauta llamado Hugh y a una androide llamada Diana que viaja con él El juego tendrá lugar en una base destruida en la Luna. Los protagonistas tienen que neutralizar la inteligencia artificial de la estación lunar y regresar a la Tierra.

Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam).

Desarrollador: Capcom (Japón).

Fecha de lanzamiento: 2026.

Romeo is a Dead Man

Absurdo, terror y estilo cartoon — en el nuevo proyecto Romeo is a Dead Man, el jugador asumirá el papel de Romeo Stargazer — un agente del FBI que se salvó de la muerte gracias a una paradoja temporal. Ahora lleva una máscara de Dead Gear y caza a criminales que han roto el espacio-tiempo viajando entre diferentes universos.

Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series y PC (Steam, pero no está disponible en el momento de escribir este artículo).

Desarrollador: Grasshopper Manufacture (Japón).

Fecha de lanzamiento: 2026 (posiblemente).

Silent Hill f

El nuevo tráiler de Silent Hill f muestra criaturas más horriblespaseando por las calles de la ficticia ciudad japonesa de Ebisugaoka en los años sesenta. Inicio La heroína es la colegiala Shimizu Hinako ve los cuerpos mutilados de sus amigos colgados como espantapájaros y lucha contra los mutantes en la mejor tradición de Silent Hill. En esta ocasión, el juego se centra más en el combate cuerpo a cuerpo y la acción en comparación con Silent Hill 2.

Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam).

Desarrollador: NeoBards Entertainment Limited (Hong Kong)

Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2025.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

La secuela del popular éxito indie Bloodstained — Metroidvania en 2,5D al estilo de Castlevania. En el mapa más grande de la serie, los jugadores se sumergirán en la Inglaterra del siglo XVI antes de los acontecimientos de Bloodstained: Ritual of the Night. Los protagonistas son Leonard Brandon (un joven guerrero de la Orden de los Lobos Negros) y Alexander Kiteller (el único caballero superviviente de la Orden del Ciervo Blanco). Ambos se convierten en la última esperanza de la humanidad ante el demoníaco Lord Elias.

Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam)

Desarrollador: ArtPlay (Japón) bajo la dirección de Koji Igarashi, el famoso creador de Castlevania.

Fecha de lanzamiento: 2026. Digimon Story Time Stranger La nueva aventura de Digimon es una mezcla de mundos digitales y físicos con criaturas familiares. Los jugadores asumirán el papel de un agente de una organización secreta que viaja entre el mundo humano y el mundo digital. Coleccionará y entrenará a diversos Digimon para participar en batallas por turnos. El juego promete una historia que revelará el secreto del colapso del mundo, con nuevos personajes y la posibilidad de influir en el curso de los acontecimientos. Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam)

Desarrollador: Media.Vision (Japón)

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre de 2025.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

La edición de Final Fantasy Tactics incluirá las versiones clásica y actualizada con gráficos mejorados. El argumento gira en torno a la historia de Ramsa Beulah, que se ve rodeada de intrigas políticas y conflictos militares en el mundo de Ivalice.

Plataformas compatibles: PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S y PC (Steam, pero no disponible en el momento de escribir este artículo).

Desarrollador: Square Enix (Japón).

Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2025.

Baby Steps

Un juego sobre caminar — literalmente. En Baby Steps, tienes que controlar manualmente las piernas de un desempleado, Nate, para subir. Está atrapado en un mundo de niebla y tiene que aprender a caminar de nuevo. La jugabilidad recuerda al popular Getting Over It — ambos juegos tienen el mismo desarrollador.

Qué plataformas soporta: PS5 y PC (Steam)

Desarrollado por los desarrolladores independientes Gabe Cusillo, Max Boh y Bennett Foddy (EE.UU.)

Fecha de lanzamiento: 8 de septiembre de 2025.

Hirogami

Un proyecto inspirado en el arte del origami. El protagonista es un maestro del origami llamado Hiro que puede adoptar la forma de animales para explorar el mundo. El jugador resolverá puzles y luchará contra enemigos que amenazan su ciudad natal.

Qué plataformas soporta: PS5 y PC (Steam).

Desarrollador: Bandai Namco Studios Singapur (Singapur).

Fecha de lanzamiento: 3 de septiembre de 2025.

Everybody’s Golf Hot Shots

Una nueva entrega del juego de golf arcade con diez regiones únicas, efectos meteorológicos y bonificaciones por reserva (incluido PAC-MAN como personaje jugable). Por primera vez, esta popular serie de juegos deportivos se lanzará en plataformas distintas a PlayStation.

Qué plataformas soporta: PS5, Nintendo Switch y PC (Steam).

Desarrollador: HYDE (Japón).

Fecha de lanzamiento: 5 de septiembre de 2025.

Ninja Gaiden: Ragebound

Un juego de acción de desplazamiento lateral en 2D de los creadores de Blasphemous que devuelve la serie a sus raíces con gráficos retro pixelados. El joven ninja Kenji Mozu defiende la aldea de Hayabusa de una invasión demoníaca. El segundo personaje es Kumori, una asesina del clan Black Web.

Plataformas compatibles: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC (Steam).

Desarrollador: The Game Kitchen (España).

Fecha de lanzamiento: 31 de julio de 2025.

Cairn

El juego cuenta la historia de una montañera, Aava, que intenta conquistar el inaccesible pico de Kami. El juego ofrece una simulación de escalada realista, en la que cada movimiento requiere planificación y tener en cuenta la condición física del personaje.

Qué plataformas soporta: PS5 y PC (Steam).

Desarrollador: The Game Bakers (Francia)

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2025

Mortal Kombat Legacy Kollection

Esta es una colección de viejos juegos de Mortal Kombat — Mortal Kombat, MK2, MK3, Ultimate MK3, MK4 y varios títulos más en una nueva colección. La colección contiene versiones actualizadas de varias partes de la franquicia con contenido adicional y mejoras.

Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam).

Desarrollador: Digital Eclipse (EE UU).

Fecha de lanzamiento: 2025.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

En State of Play, se mostró la jugabilidad del remake de Snake Eater — escenas familiares en un nuevo visual. El juego combina la clásica acción de sigilo con gráficos modernos y mecánicas mejoradas, y al final del teaser se insinúan memes sobre la caja.

Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series X|S y PC (Steam).

Desarrollador: Konami (Japón).

Fecha de lanzamiento: 28 de agosto de 2025.

Nioh 3

Se trata de un RPG de acción y fantasía oscura ambientado en la era Sengoku de Japón En la historia, un joven guerrero afirma ser un shogun y no teme enfrentarse a los youkai. Para ello, utiliza los estilos de lucha Samurai y Ninja, entre los que puedes cambiar libremente justo durante la batalla. La demo solo está disponible en PS5 hasta el 18 de junio.

Qué plataformas soporta: PS5 y PC (Steam).

Desarrollador: Team Ninja (Japón).

Fecha de lanzamiento: principios de 2026.

Thief VR: Legacy of Shadow

Un nuevo juego de RV sobre trucos, robos y sigilo sofisticado. Los jugadores se sumergirán en calles oscuras, evitarán a los guardias y completarán diversas tareas mediante movimientos de RV. Se espera que el juego salga a la venta en 2025.

Qué plataformas soporta: PS VR2.

Desarrollador: Maze Theory (Reino Unido)

Fecha de lanzamiento: 2025.

Tides of Tomorrow

Una aventura narrativa de supervivencia en primera persona que lleva al jugador al mundo distópico inundado de Elynd, donde deberá luchar por sobrevivir entre las ruinas y bajo el agua. El protagonista, un misterioso viajero del mar, se despierta sin memoria. Y tiene la mala suerte de estar infectado con Plastemia, una consecuencia de la contaminación por microplásticos. El protagonista necesita encontrar una cura o se convertirá en plástico.

Qué plataformas soporta: PS5, Xbox Series X/S y PC (Steam)

Desarrollador: DigixArt (Francia).

Fecha de lanzamiento: 24 de febrero de 2026.

Sea of Remnants

Un juego de acción y aventuras en el mundo abierto de los piratas, en el que tendrás que navegar entre islas, participar en batallas navales y conocer criaturas míticas. Los jugadores podrán interactuar con más de 300 personajes.

Qué plataformas soporta: PS5, PC (Steam).

Desarrollador: Joker Studio (China).

Fecha de lanzamiento: 2026.

Sword of the Sea

Un juego de aventuras con elementos de acción y plataformas. En Sword of the Sea, los jugadores exploran los surrealistas paisajes ondulantes de la Necrópolis, descubriendo los secretos de un océano perdido que cobra vida.

Qué plataformas soporta: PS5 y PC (Steam)

Desarrollador: Giant Squid (EE UU)

Fecha de lanzamiento: 19 de agosto de 2025.

First Light 007

Un nuevo juego de acción y espionaje basado en James Bond. El juego contará la historia de un joven agente cuando apenas está recibiendo formación y, en lugar de operaciones especiales, su currículum incluye entrenamiento.

Qué plataformas soporta: Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam).

Desarrollador: IO Interactive (Dinamarca).

Fecha de lanzamiento: 2026.

Ghost of Yotei

Se ha presentado un pequeño y breve teaser, pero el resto del juego estará disponible en julio. El juego recibirá la tarjeta más grande de la serie y hablará sobre el camino de la venganzaprincipal una heroína llamada Atsu,

Qué plataformas soporta: PS5.

Desarrollador: Sucker Punch (EE UU).

Fecha de lanzamiento: 2 de octubre de 2025.

Marvel Tokon Fighting Souls

Se tratará de un juego de lucha por etiquetas 4v4 en el que los jugadores podrán formar un equipo de personajes icónicos de Marvel. Entre ellos se encuentran el Capitán América, Iron Man, Spiderman, el Doctor Doom, Tormenta, Miss Marvel, Star-Lord y el Motorista Fantasma (Robbie Reyes).