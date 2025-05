NVIDIA reduce discretamente los pedidos y ventas de RTX 5090D

NVIDIA GeForce RTX 5090D es la versión china de la RTX 5090 con las mismas capacidades, pero con un rendimiento de IA limitado. De hecho, la empresa está reduciendo sus ventas.

Fuentes sobre el recurso chino Board Channels afirman que NVIDIA venderá más 5090D en el mercado chino. Esto significa que en China no habrá tarjetas gráficas basadas en GB202, y que la RTX 5080 con GPU GB203 seguirá siendo la opción más potente disponible.

«La serie NVIDIA RTX 5090D está efectivamente acabada, y las tarjetas gráficas no estarán disponibles en el segundo trimestre. Esto significa que la RTX 5090D no se venderá en el mercado chino, y los socios de placas base no podrán recibir envíos de la GPU.

De hecho, NVIDIA ha confirmado que no se aceptarán pedidos de la serie RTX 5090D durante el segundo trimestre. Todos los pedidos anteriores de chips 5090D que aún no se han entregado se han cancelado temporalmente. De hecho, las ventas de RTX 5090D están oficialmente prohibidas por completo», — reza el post original.