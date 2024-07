NVIDIA RTX 5090 será un 48% más rápida que la 4090, también se lanzará TITAN AI, — insiders

Según nueva información no oficial, la NVIDIA GeForce RTX 5090 es un 48% más rápida que la RTX 4090. Además, NVIDIA estaría trabajando en una nueva tarjeta gráfica RTX TITAN AI de alto rendimiento.

El canal de YouTube RedGamingTech afirma que NVIDIA RTX 5090 será más rápida en un 48%. Además, la GPU TITAN AI puede ser hasta un 63% más rápida que la NVIDIA RTX 4090.

Curiosamente, el conocido insider del sector kopite7kimi no refuta estos datos: «Hay algo más grande» (en el hilo de abajo. En su lugar, plantea la cuestión de si TITAN verá realmente la luz. Érase una vez, NVIDIA supuestamente tenía una tarjeta gráfica TITAN por la familia Ada Lovelaceque fuentes de alimentación fundidas pero nunca salió.

Nvidia appears to have a new TITAN GPU in the works called the TITAN AI – An RTX 5090 beater!https://t.co/tno7k0tiFu

— OC3D (@OC3D) July 23, 2024