Nvidia y MediaTek presentarán su procesador conjunto N1 en Computex 2025

Se acerca la feria Computex, durante la cual las empresas suelen presentar sus nuevos productos y novedades interesantes en el campo del hardware informático. Este año, es posible que Nvidia y MediaTek nos deparen una interesante sorpresa. Se espera que las empresas presenten sus procesadores para PC desarrollados conjuntamente y basados en la arquitectura Arm. Así lo informa la publicación ComputerBase.

Así, en Computex 2025, las empresas presentarán nuevos chips llamados N1X y N1, diseñados para ordenadores de sobremesa y portátiles. Estos procesadores están diseñados para el Windows on Arm. Sin embargo, según el Heise con referencia a SemiAccurateSin embargo, es posible que estos chips no estén a la venta hasta 2026 debido a dificultades técnicas que aún no se han resuelto.

Está previsto que los consejeros delegados de ambas empresas — Jensen Huang, de Nvidia, y Rick Tsai, de MediaTek — hagan presentaciones consecutivas en Computex, en Taipéi (Taiwán), los días 19 y 20 de mayo, respectivamente. Presumiblemente, será entonces cuando se anuncie una nueva línea de procesadores que combinará la CPU basada en Arm de MediaTek y la GPU Blackwell de Nvidia. Estos productos se están creando como parte de la plataforma GB10 de estaciones de trabajo de IA compactas.

A través de su asociación con MediaTek, Nvidia espera entrar en los mercados dominados actualmente por las APU de AMD con potentes gráficos Radeon y los procesadores Snapdragon X basados en Arm. Las tarjetas gráficas Nvidia Blackwell utilizadas en los nuevos procesadores prometen un mejor rendimiento y compatibilidad con los juegos que AMD Radeon o Qualcomm Adreno. Esto sin duda atraerá la atención de los jugadores. Aunque mucho dependerá del nivel de consumo de energía.

Según datos preliminares, los procesadores N1X y N1 pueden tener hasta 10 potentes núcleos Cortex-X925 y hasta 10 núcleos Cortex-A725 de bajo consumo. También se esperan configuraciones más asequibles, dirigidas a aquellos segmentos de mercado en los que Qualcomm, con su Snapdragon X, o AMD, con sus gráficos Radeon integrados, aún no ofrecen soluciones eficaces.

Para garantizar que estos nuevos chips puedan producirse en grandes volúmenes, MediaTek ha reservado con antelación una gran capacidad para empaquetarlos en encapsulados FCBGA. Esto indica que estos procesadores están diseñados para PC, no para dispositivos móviles. Para más información DigiTimesLa reserva tuvo lugar a finales de 2024 y fue inusualmente grande. Sin embargo, aún no se sabe si este calendario de empaquetado coincide con las fechas de producción de los primeros procesadores de Nvidia y MediaTek.

A pesar del interés general por estos nuevos procesadores, la cuestión de su lanzamiento al mercado sigue abierta. Varias fuentes informan de que las dificultades técnicas podrían retrasar considerablemente el lanzamiento masivo de sistemas basados en ellos. A pesar de Planes iniciales para lanzar dispositivos acabados con nuevos procesadores en 2025Algunas previsiones apuntan a que el lanzamiento podría aplazarse hasta 2026. Sin embargo, no hay confirmación oficial de estos rumores. Anteriormente previsiónque los nuevos chips competirán con el M4 de Apple.

Fuente: tomshardware