OnlyFans en lugar de Netflix: una informática cambió de trabajo y ahora gana casi el doble

La estrella de OnlyFans, de 36 años, que se hace llamar Space Ghost, atrajo la atención de los usuarios de X (Twitter) con su post sobre un cambio radical de carrera. La chica contó cómo, tras 15 años trabajando en el sector informático, incluso en Netflix, dejó la industria para trabajar en la industria para adultos.

Space Ghost, cuyo nombre real es Kari, compartió que su nuevo camino le permitió renunciar a la agotadora semana laboral de 70 horas. Ahora tiene más tiempo libre para su afición favorita — el juego de cartas coleccionables Magic: The Gathering. Esta publicación fue vista más de un millón de veces en un día y gustó a más de 24.000 personas.

>be 36

>work as an IT engineer for 15 years

>start making porn instead

>stop working 70 hours weeks

>finally have time to play magic the gathering

— Space Ghost (@spaceghost) September 22, 2024