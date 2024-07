OpenAI «hackeada» por un hacker, la empresa no lo denunció — insiders

Se supo que a principios de 2023, un hacker accedió a los sistemas de mensajería interna de OpenAI y robó información sobre tecnologías de inteligencia artificial The New York Times afirma que OpenAI informó del incidente al personal, pero no al público ni a las fuerzas del orden.

El hacker consiguió robar información de las discusiones en un foro online en el que los empleados de OpenAI hablaban de las últimas tecnologías. Por suerte para la empresa, el hacker no consiguió entrar en los sistemas donde se alojan y entrenan los modelos GPT.

Las fuentes anónimas de la publicación afirman que algunos empleados han expresado su preocupación por que este tipo de ataques puedan beneficiar a China y otros países similares y amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. Los empleados están preocupados por la seriedad con la que OpenAI se toma la seguridad. Dicen que hay desacuerdos entre el personal de la empresa sobre los riesgos de seguridad de la inteligencia artificial.

En relación con este incidente, el antiguo director del programa técnico de OpenAI, Leopold Aschenbrenner, escribió un memorándum a la junta directiva en el que afirmaba que la empresa no estaba haciendo lo suficiente para impedir que adversarios extranjeros robaran secretos. Posteriormente fue despedido por OpenAI por filtrar información fuera de la empresa — él afirma que este despido tuvo motivaciones políticas.

Desacuerdos sobre seguridad no son la primera vez que los empleados de la empresa las experimentan. Recientemente, varios investigadores de seguridad abandonaron la empresa por desacuerdos sobre las prácticas de gestión inteligencia artificial superinteligente.

Según la competidora de OpenAI, Daniela Amodei, cofundadora de Anthropic, si se robaran los últimos avances en inteligencia artificial generativa, no supondría una gran amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, a medida que esta tecnología avance, esto podría cambiar.