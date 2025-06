OpenAI lanza la IA aún más inteligente o3-pro y reduce el precio del modelo o3 en un 80

La industria de la inteligencia artificial está siempre en plena ebullición, y casi todos los días ocurre algo interesante. Esta vez, OpenAI presentó una nueva versión, «mejorada» mejorada» mejorada «mejorada «mejorada» mejorada de su IA de razonamiento — o3-pro. Esta versión es una extensión lógica del modelo o3, que salió un poco antes. Y ahora es aún mejor. Al menos, eso es lo que dice OpenAI. Averigüemos qué hay de nuevo y por qué deberían saberlo quienes trabajan con código, textos o simplemente quieren tener un asistente digital inteligente.

Así pues, OpenAI es oficialmente lanzado El modelo o3-pro, que considera el más capaz hasta la fecha. A diferencia de la mayoría de los modelos lingüísticos clásicos, los modelos con «razonamiento» (es decir, lógica mental) están diseñados para trabajar con problemas paso a paso. Por eso son más adecuados para las matemáticas, la física, la programación y las consultas complejas.

OpenAI afirma que todos los probadores prefirieron o3-pro al o3 normal. El modelo funcionó especialmente bien en sectores que requieren claridad, lógica y estructura: ciencia, educación, programación, negocios y apoyo a la escritura. Los usuarios también elogiaron la precisión, claridad y capacidad de seguir instrucciones del modelo.

OpenAI o3-pro is available in the model picker for Pro and Team users starting today, replacing OpenAI o1-pro.

Enterprise and Edu users will get access the week after.

As o3-pro uses the same underlying model as o3, full safety details can be found in the o3 system card.…

— OpenAI (@OpenAI) June 10, 2025