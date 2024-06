Parte del cohete Long March 2C con combustible tóxico se estrella cerca de un pueblo chino

Se ha publicado en Internet un vídeo que muestra una parte de un vehículo de lanzamiento chino cayendo sobre una ciudad. Los residentes huyen y una espesa nube naranja se extiende a gran altura desde el objeto.

Una parte podría pertenecer a un misil chino Long March 2C lanzado el sábado 22 de junio. La misión conjunta de China y Francia tiene por objeto estudiar las explosiones de rayos gamma. El lanzamiento fue declarado un éxito, pero no parece haber sido impecable.

On June 22, in the Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture of Guizhou, China, local residents captured footage of debris from a Long March 2C rocket falling. The video shows the debris trailing yellow smoke, and after it hits the ground, smoke disperses.

In the video,… pic.twitter.com/wLzc0V0TOM

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng (@jenniferzeng97) June 23, 2024