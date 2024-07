«Personaje terrible»: El creador de la serie God of War critica la imagen de Atreus

El creador de God of War, David Jaffe, ha declarado que considera a Atreus un personaje «terrible a nivel visual y de jugabilidad». Cree que ha dejado de ser interesante tras God of War Ragnarok.

Los dos últimos juegos de la saga, God of War y God of War Ragnarokse consideran más populares porque se centran más en la narrativa. Sin embargo, la llamada «Saga Nórdica» tiene sus detractores, entre ellos el creador de toda la serie, David Jaffe.

Jaffe ya ha indicado varias veces que desaprueba la forma en que God of War y Ragnarok han cambiado la serie de acción en una dirección diferente, con algunas de sus mayores quejas dirigidas al arco de Kratos. Parece que a Jaffe no solo le disgusta la historia de Kratos en «los juegos» escandinavos, ya que recientemente calificó a Atreus como un «personaje terrible».

Recientemente, David Jaffe ha compartido un vídeo en el que ha hablado con el director de Days Gone, John Garvin, sobre la dirección de los últimos juegos de God of War y cómo han tratado a Kratos. Jaffe ha dejado claro en el pasado que no le gusta la forma en que su creación crece y cambia, pero el vídeo también muestra que realmente no le gusta Atreus.

Dice que aunque le gusta el hecho de que Atreus sea el hijo de Kratos, le parece un personaje «terrible» en términos visuales y de estilo de juego, y no es alguien en torno a quien construir una franquicia. Jaffe cree que Atreus debería haberse configurado como una persona a la que el jugador quiere controlar al final de Ragnarok, algo que no cree que se haya hecho de forma muy convincente.

«Lo que te queda no es un personaje sobre el que se pueda construir una franquicia. Y también creo que Atreus es un personaje terrible a nivel visual y de jugabilidad. Me gusta su papel como hijo de Kratos, pero este tío debería haber estado ambientado al final de Ragnarok o a mitad de Ragnarok para que te dieran ganas de decir «este tío mola, yo quiero ser este tío» — Ragnarok no nos dio ese».

Como es habitual, los comentarios de David Jaffe han causado controversia entre los fans. No todos opinan lo mismo y, como ya se ha mencionado, a muchos les gustan los dos «escandinavos» God of War.

Fuente: Thegamer