Peter Molyneux presentó el juego Masters of Albion y su tráiler — no es la misma Albión que en Fable

Peter Molyneux está de vuelta con un nuevo juego sobre los dioses, Masters of Albion, que desveló en la Gamescom 2024. Sí, Albion — es el mundo de Fable, sobre el que Molyneux no tiene derechos.

La serie de juegos Fable fue desarrollada por el estudio británico Lionhead antes de que Microsoft la cerrara en 2016. Microsoft está trabajando actualmente en un juego de Fable completamente nuevo, que está siendo desarrollado por Playground, el creador de Forza Horizon. Entonces, ¿es Masters of Albion — un juego de Fable? Molyneux lo explica:

«Albión — es el antiguo nombre inglés de Inglaterra, Gales y Cornualles. Y creo que es un mundo realmente interesante. Es un universo interesante que Fable tocó, y realmente creo que Albion en Masters of Albion, se expande en eso, pero no es realmente Fable 5 o algo así.

Pero si has jugado a Fable, Masters of Albion te resultará familiar. Una de las cosas que queríamos conseguir era humor. Creo que en los juegos de Fable no se trata tanto de contar una historia divertida, sino de darte a ti, el jugador, la oportunidad de hacer cosas divertidas. Y eso lo tenemos a raudales en Masters of Albion. Creo que lo vamos a conseguir.

Hay muchas cosas que puedes hacer con tu personaje y son muy divertidas. Algunos pueden ser muy crueles, otros muy amables. Puedes hacer muchas cosas con la mano, que puede ser amable o cruel. Y me gustan mucho los detalles en los que podemos entrar».