«Predator: Wasteland» se inspiró en el clásico juego de PS2 para una relación clave de la película: «Queríamos ver dos polos opuestos»

Dan Trachtenberg, el director de la nueva película de la serie «Predator», ha dicho que encontró la base de la relación central en «Predator: Wasteland» encontró la base de la relación central en el clásico de los videojuegos.

La película cuenta la historia de un joven Predator llamado Deck (interpretado por Dimitrius Schuster-Koloamatan) que es desterrado de su clan. Se encuentra en un planeta remoto donde conoce a Tia (Elle Fanning), una androide creada por la Corporación Weyland-Yutani. A pesar de las radicales diferencias entre ellos, parece, su conexión se convirtió en un inesperado punto culminante de la futura película.

Fue en esta construcción de relaciones en la que se inspiró Dan Trachtenberg en Shadow of the Colossus. Este éxito de 2005 para PlayStation 2 influyó enormemente en su visión de los personajes.

«Al igual que las películas, me inspiran mucho los videojuegos, [como] Shadow of the Colossus, donde tienes al protagonista emparejado con otra persona que aporta color y conexión,» dijo el director.