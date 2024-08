Primer teaser de la segunda temporada de The Last Of Us — Jeffrey Wright como Isaac y el misterioso personaje de Catherine O’Hara

El servicio de streaming de Max (HBO) ha publicado un teaser de la segunda temporada de la serie The Last Of Us.

Un breve vídeo muestra a Joel (Pedro Pascal), que parece arrepentirse de su decisión en la primera temporada, junto a un personaje sin nombre interpretado por Catherine O’Hara (aún no se han revelado detalles sobre su personaje, pero probablemente interpretará a un personaje que no se ha mostrado en los videojuegos).

«La lastimaste», — dice O’Hara, muy probablemente refiriéndose a Ellie (Bella Ramsay). «¿Qué hiciste?

También se puede ver a Jeffrey Wright retomando su papel de Isaac de The Last Us Part II, Abby (Caitlin Deaver) y Dina (Isabella Merced).

Todavía no se ha anunciado la fecha exacta de estreno de la segunda temporada de The Last Of Us, pero en principio está prevista para 2025.

I saved her. A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

La temporada debut de la serie, basada en los acontecimientos de The Last of Us, lanzada para PS3 en 2013, constó de 9 episodios, que se emitieronbatiendo constantemente récords de visitas. Con el tiempo, The Last Us alcanzó el título de serie,lo más visto en HBO durante todo el tiempo, y nominado a 24 premios «Emmy»(la serie acabó ganando 8 trofeos). Se anunció dos semanas después de la emisión del último episodio de la primera serie, en marzo del año pasado.

La segunda temporada de la serie seguirá el argumento de The Last of Us Part 2. Anteriormente, HBO anunció un nuevo equipo de directoresque se ha unido a la segunda temporada de «The Last of Us —, dirigida por Mark Milord, que trabajó en «The Heirs — y «Game of Thrones —. Craig Mazin y Neil Druckman siguen siendo los showrunners y productores ejecutivos de la serie.