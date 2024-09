Primeras opiniones de los AirPods 4 de Apple: USB-C, «ANC a veces útil y menor duración de la batería

Antes de que los nuevos AirPods 4 lleguen a las manos de nuestros revisores, te ofrecemos leer las primeras reseñas de sitios web y blogueros extranjeros.

Las reseñas probadas dos versiones diferentes de los AirPods 4 — ambos ofrecen la misma calidad de sonido, incluyen un chip H2 y tienen certificación IP54 para polvo y agua. El modelo básico cuesta 129 dólares y el premium — 179 dólares, pero ofrece varias mejoras clave, siendo la cancelación activa de ruido (ANC) la más notable. Para ver un análisis detallado de The Verge, consulte en el enlacemientras que a continuación ofrecemos un resumen de nuestras conclusiones.

AirPods 4 de Apple con ANC (179 $)

Características:

Tipo Auriculares intrauditivos inalámbricos Peso 4,3 g por auricular Conductores Conductor de alta excursión de Apple Duración de la batería 4 horas con ANC o 5 horas sin ANC Controla «Force Stem» en cada auricular, «Hey Siri» en «manos libres» o gestos con la cabeza Bluetooth Bluetooth 5.3

Ventajas:

La reducción del ruido suele funcionar de forma impresionante en el diseño abierto;

Calidad de sonido mejorada;

Carga inalámbrica y un altavoz integrado en el cuerpo.

Desventajas:

El multipunto no se gestiona correctamente;

El control de volumen es menos cómodo que en los AirPods Pro;

La ANC no es útil en todos los entornos.

Apple AirPods 4 ($129)

Ventajas:

Calidad de sonido mejorada;

El aislamiento de la voz puede mejorar notablemente la claridad de la llamada;

.

Desventajas:

Falta de carga inalámbrica;

La carcasa no incorpora altavoz;

El multipunto no se gestiona correctamente.

El mayor valor del CNA, según el observador The Verge por Chris Velcro, que se manifiesta en los AirPods 4 precisamente al escuchar música (aunque sin él, los auriculares soportan algo de ruido de baja frecuencia) — al 50% de volumen, no oirás ningún sonido extraño. Sin embargo, no puedes ajustar el volumen directamente desde los auriculares en el caso de la versión básica

A continuación, algunas citas clave de críticos de otras publicaciones:

Jake Krol, TechRadar: «Durante mucho tiempo, pensé que los AirPods Pro ofrecían el mejor modo de permeabilidad, en el que dejaban pasar de forma inteligente los sonidos ambientales y bajaban los decibelios para no dañar los oídos. Pero los AirPods 4 superan a la versión más cara, ya que casi desaparece cualquier sensación de robotismo o ruido que se cuele por el canal. Con Conversation Awareness activado, también puedes mantener conversaciones con la gente de forma natural, a veces incluso olvidando que llevas auriculares. Tu propia voz también sonará un poco más natural y menos procesada».

Billy Steele, Engadget: «Los AirPods 4 tienen más gama baja que el modelo anterior. La respuesta en frecuencia mejorada se refleja en la visualización completa con contenido Dolby Atmos (películas, música y programas de TV), pero los AirPods 4 también tienen mejor potencial sonoro con melodías y vídeos no» espaciales.

Nicole Nguyen, The Wall Street Journal: « La verdadera ventaja de los nuevos AirPods es su cancelación activa del ruido, o ANC, lo que significa que utilizan micrófonos y procesadores de señal para suprimir los sonidos externos. Cuando el modo está activado, los AirPods pueden enmascarar el zumbido o las conversaciones en la oficina o el estruendo de un tren.. ».

David Carnoy, CNET: « Una cosa que es un poco decepcionante es que Apple no ha sido capaz de mejorar la duración de la batería, y de hecho es un poco peor que la de los AirPods 3. Puedes obtener hasta 5 horas de duración de la batería con la función de cancelación de ruido desactivada y 4 horas con ella activada. El estuche te da 25 horas adicionales de uso con ANC desactivada y 16 horas con ella activada » .

