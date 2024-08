Primeras reacciones a «Alien: Romulus» — una de las mejores películas de la saga, que hace «jadear de horror».

Las primeras críticas de periodistas sobre «Alien: Romulus» y son extremadamente positivas — Fede Álvarez es elogiado por la perfecta «atmósfera de terror» y efectos especiales, y el reparto es calificado de poderoso.

En general, todos los críticos coinciden en que Álvarez ha conseguido entregar una de las mejores películas de la franquicia de 45 años que comenzó con «Alien» de Ridley Scott en 1979. He aquí algunas citas de las críticas:

Germaine Lucier, Gizmodo: «Alien: Romulus — es un alocado viaje en montaña rusa a través de las seis películas anteriores «Alien», utilizando retazos de ellas para contar una historia independiente llena de sangre y horror».

Jazz Tangkay, Variety: «Esta es una de las mejores películas de la franquicia. Fede Álvarez no decepciona. Gran sonido y construcción del mundo. Los efectos especiales son tan buenos que la película me dio pesadillas».

Richard Fink, MovieWeb: «Una sangrienta película de monstruos con inventivas set pieces que me dejaron boquiabierto».

Nico Caruso, Crítica independiente: «Apasionante de principio a fin, con una carga emocional asombrosa y un tercer acto absolutamente asombroso. Álvarez aporta un estilo y una creatividad increíbles a la franquicia. Los efectos especiales captaron a la perfección el oscuro y duro mundo de «Alien». Es tensa y da miedo, pero no demasiado.

#AlienRomulus The bitch is back. Was skeptical going in, but this is easily one of the better films in the franchise. Fede Álvarez doesn’t disappoint. Awesome sound design and world-building. The practical effects are so good that the film gave me nightmares. pic.twitter.com/Z46KNWxYhn

— Jazz Tangcay (@jazzt) August 9, 2024