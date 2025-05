Primero Texas, luego Marte: Elon Musk creó una ciudad independiente para SpaceX con su estatua dorada en el centro

SpaceX tiene oficialmente su propia ciudad, Starbase —, con una estatua dorada de Elon Musk, control sobre el desarrollo y las infraestructuras.

El hecho de que Elon Musk sea ahora una especie de terrateniente es ciertamente interesante, pero su busto dorado de 3 metros de altura en medio de Starship City se siente como un «punto culminante». Todo ello con el telón de fondo de otra ciudad — Snailbrook se está construyendo cerca de Austin, Texas.

Volvamos a Starbase, la antigua Boca Chica. Los empleados de Elon Musk y sus familias votaron a favor de crear un nuevo municipio alrededor de la base de lanzamiento de Texas. Hubo 212 votos a favor y sólo 6 en contra. A partir de ahora, el lugar donde SpaceX está probando la nave estelar es legalmente una ciudad, y está dirigida por gente de SpaceX.

Todos los primeros funcionarios de la Starbase son antiguos o actuales empleados de SpaceX. Se presentaron sin oposición y fueron elegidos en una única votación. Bobby Peden fue elegido alcalde con 216 votos. Peden lleva más de 12 años en SpaceX y es vicepresidente de pruebas y lanzamientos en Texas, según su perfil de LinkedIn.

Elon Musk considera que este paso es lógico. En consecuencia, la creación de la ciudad transfiere el control sobre el desarrollo, los permisos y las infraestructuras del condado de Cameron directamente a un nuevo ayuntamiento afiliado a SpaceX.

La ciudad ocupa unos 3,88 metros cuadrados y en ella viven unas 500 personas: las familias de unos 260 empleados. Pero eso es sólo una parte del equipo: más de 3.100 empleados se desplazan a diario a las instalaciones, muchos de ellos desde la cercana Brownsville. Justo de camino a Starbase hay una estatua dorada de Elon Musk de 2,7 metros de altura. Y así van al trabajo, pasando por delante del busto del jefe.

Becoming a city will help us continue building the best community possible for the men and women building the future of humanity’s place in space 🚀💫

— StarbaseTX (@StarbaseTX) May 4, 2025