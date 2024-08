Puerta del maletero del «pesado» Tesla Cybertruck doblada debido al transporte de carga — sin sobrepasar el límite de peso.

Hay quien piensa que el Tesla Cybertruck — no es un buen camión (es decir, un transportador de carga). Un nuevo caso práctico lo confirma.

En el foro del Club de Propietarios del Cybertruck, uno de los usuarios se quejó de que la puerta trasera del maletero del vehículo se había deformado. Esto ocurrió durante el transporte normal de mercancías, sin exceder el peso.

«Advierto a todos sobre los objetos transportados. Me aseguré de que no se superara el límite de peso, sin embargo, al moverse la carga, obviamente ejerció demasiada presión sobre la puerta del maletero y ahora está deformada», — escribe xhawk101.

El propietario de Cybertruck añadió que, afortunadamente, la puerta sigue cerrando, pero se ha deformado y ha formado un hueco. El maletero iba cargado con tablas compuestas de 3,65 m de longitud Tesla prometeLa camioneta eléctrica puede soportar una carga de más de 1130 kg — según se afirma en el sitio web oficial, esto es el «equivalente al peso de un elefante africano medio». También se dice que el «exoesqueleto de acero inoxidable ultraduro ayuda a reducir las abolladuras y los daños». Según el propietario, el portaequipajes resultó ser ni superfuerte ni simplemente fuerte, para transportar el suelo de madera.

El autor del foro lo lamenta y dice que podría no haber transportado las tablas si hubiera sabido que esto pasaría — pero no lo hizo. También está claro que la carga no estaba asegurada, ya que el propietario dice que se movió al acelerar con el control de crucero de Tesla, que tiene en cuenta el tráfico en la carretera.

No obstante, la carrocería declarada de alta resistencia, siempre que no se supere el peso, debería poder soportar este tipo de cargas. Hay muchas situaciones en las que es necesario aumentar repentinamente la velocidad, y no hay advertencias sobre tales deformaciones. Sobre todo para un coche que se anuncia como ultrarresistente y que actualmente cuesta unos 100.000 dólares.

Fuentes: Cybertruck Owners Club, Jalopnik, The Byte