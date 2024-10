Quentin Tarantino nombró la mejor trilogía cinematográfica de todos los tiempos — y la segunda también

Tarantino no es sólo un destacado director, sino también un gran y respetado amante del cine. A menudo evalúa y compara películas, contemporáneas o no, y esta vez ha nombrado su trilogía cinematográfica favorita.

La excepcional memoria larga y detallada de Quentin Tarantino le ayudó a convertirse en un director famoso desde su trabajo como vendedor de cintas de vídeo. Recuerda películas de distintos años y las interpretaciones de los actores. Por eso, cuando Tarantino aconseja algo, al menos es digno de atención. Hoy en día, hay muchas franquicias en Hollywood, incluidas las trilogías de películas. Director dijo en el podcast, que considera el mejor.

Quizá haya que recordar a algunos espectadores que la llamada «Trilogía del Dólar» — son tres westerns con Clint Eastwood del director italiano Sergio Leone, realizados en 1964, 1965 y 1966, respectivamente. Quizás los spaghetti westerns más famosos.

Otra serie, según Quentin Tarantino, que podría ser la primera, pero no es una trilogía, es… películas de animación «Toy Story» / Toy Story (las tres primeras películas se estrenaron en 1995, 1999 y 2010, la cuarta — en 2019).

«En el caso de «Toy Story» la tercera es sencillamente genial. Es una de las mejores películas que he visto. Y si has visto las otras dos, es sencillamente terrible [comparada con la tercera]. Pero la cosa es que, después de tres años o algo así, hicieron una cuarta. No tengo ningún deseo de verla. Literalmente terminaron la historia tan perfectamente como pudieron, así que no, no me importa si es buena».