Realme muestra un smartphone con batería de 10.000 mAh y carga de 320W

En el mundo de la tecnología móvil, la innovación suele medirse en términos de megapíxeles, hercios o núcleos. Recientemente, la lista se ha ampliado para incluir la duración de la batería y la velocidad de carga. Realme está desarrollando activamente esta área y tiene un nuevo logro.

Ya a principios de 2023, Realme presentó su sistema de carga patentado de 240W, que debutó en el Realme GT Neo 5. Desde entonces, la empresa sigue siendo la única del mundo que ofrece estas oportunidades. Pero ahora está dispuesta a superarse a sí misma.

En preparación para el lanzamiento mundial del Realme GT 7, la empresa ha compartido detalles de un nuevo prototipo de smartphone. Este dispositivo combina una extraordinaria capacidad de batería (10.000 mAh) con un nuevo nivel de potencia de carga (320W).

A pesar de la enorme batería, el prototipo tiene unas dimensiones bastante moderadas: solo mide 8,5 mm de grosor y pesa — 215 g. Esto ha sido posible gracias al uso de celdas con un contenido de ánodo de silicio del 10%, lo que ha permitido alcanzar una densidad energética de 887 Wh/l. Otro logro de la ingeniería es la placa base extremadamente compacta, que mide solo 23,4 mm de altura. Se trata de la placa base más pequeña de cualquier smartphone Android hasta la fecha.

The unboxing video of the realme GT 10,000 mAh concept phone is here! Get ready for unparalleled power and performance! pic.twitter.com/22WWiIjbA8

— Chase (@ChaseXu_) May 6, 2025