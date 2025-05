Relic anuncia Warhammer 40,000: Dawn of War — remaster con 4K, soporte para mods y todos los packs de expansión

Warhammer 40,000: Dawn of War vuelve a las pantallas de los jugadores — Relic prepara la Definitive Edition con 4K, soporte para mods y todos los complementos.

El estudio canadiense Relic Entertainment ha anunciado una remasterización de Warhammer 40.000: Dawn of War. El juego de culto de estrategia en tiempo real se lanzó por primera vez en 2004. La versión actualizada, llamada Dawn of War – Definitive Edition, saldrá en 2025 a través de Steam y GOG.

No se trata de un simple remaster — los desarrolladores hacen hincapié en que se han mantenido fieles al sombrío original. Se espera que solo actualicen la parte técnica para el hardware moderno. Todas las campañas, nueve ejércitos, más de 200 mapas — todo el contenido estará en un solo paquete. Ya está disponible el primer tráiler y capturas de pantalla — puedes verlos a continuación.

En la Definitive Edition, los desarrolladores han añadido compatibilidad con 4K, texturas mejoradas (4 veces más calidad), luces, sombras y brillos de las unidades de combate. El HUD se ha adaptado para pantallas más anchas, y la cámara del juego se ha actualizado — el campo de batalla se verá completamente diferente. Además, Relic ha portado el juego a 64 bits, lo que es una buena noticia para los modders: la versión es compatible con los mods de fans creados a lo largo de 20 años. Y se dice directamente en la descripción — a diferencia de muchos remasters, no se dejará de lado a la comunidad.

Dawn of War fue uno de los principales juegos de estrategia en tiempo real que demostró cómo el grimdark de Warhammer 40K podía funcionar en el género, que ya estaba perdiendo terreno. Tenía un sistema de combate cinético, terreno en 3D, batallas basadas en escuadrones y mucha violencia.

El juego está siendo desarrollado por Relic Entertainment, el estudio que creó el juego original, así como Homeworld, Company of Heroes y Dawn of War 2. Relic tiene su sede en Canadá — lo que significa que no está afiliada a Saber Interactive, el desarrollador de Warhammer 40.000: Space Marine 2, de propiedad rusa. Relic no está relacionada con Dawn of War — es un proyecto separado con una historia separada. Pero, por ejemplo El estudio canadiense ha desarrollado el primer Warhammer 40.000: Space Marine.

Fuente: IGN