RIP, Paint 3D. Microsoft cierra el editor gráfico a partir del 4 de noviembre — debido a «impopularidad»

Paint 3D — es una reimaginación del clásico Paint de Microsoft con funciones de modelado e impresión 3D, lanzada en octubre de 2016.

Algunos usuarios, según tomshardware han recibido una notificación in-app de que «Paint 3D no estará disponible en Microsoft Store y no recibirá actualizaciones a partir del 4 de noviembre de 2024».

Paint 3D now has a banner stating that it will no longer receive updates or be available in the Microsoft Store starting on November 4th. pic.twitter.com/ksPg1Irdjo

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) August 10, 2024