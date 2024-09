S.T.A.L.K.E.R. 2: Dark Horse publicará un libro de arte sobre la creación del juego. Qué tiene de especial?

Dark Horse Books ha anunciado la publicación del libro «The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl», que revelará el proceso de creación del próximo juego de GSC Game World.

En las 208 páginas del libro de tapa dura, los lectores encontrarán comentarios de los desarrolladores, arte conceptual y otros materiales sobre la creación del juego. El libro revelará las características de diseño de los personajes, criaturas, objetos y localizaciones de S.T.A.L.K.E.R. 2.

Eugene Grigorovich, director de proyecto y consejero delegado de GSC Game World, compartió su opinión sobre la importancia de la atmósfera para el universo S.T.A.L.K.E.R.:

«La Zona de Exclusión de Chernóbil siempre ha sido una de nuestras principales fuentes de inspiración. Nos alegra tener la oportunidad no solo de rendir homenaje al aspecto artístico de S.T.A.L.K.E.R. 2, sino también de transmitir la sensación de estar en la Zona de una forma diferente. Yo diría que este artbook — es un proyecto hecho con cariño que proviene de nuestro propio proyecto hecho con cariño, y eso hace que tenga un significado especialmente».

The Art of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl costará 49,99 $. El libro estará disponible en librerías el 27 de mayo de 2025 y en tiendas de cómics el 28 de mayo de 2025.

Como recordatorio, el lanzamiento de «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» está previsto para el 20 de noviembre. El juego saldrá en PC y Xbox Series X/S, y estará disponible inmediatamente en Game Pass.

