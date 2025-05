S.T.A.L.K.E.R. 2 ha recibido el parche 1.4.1, que corrige los fallos más comunes

GSC Game World ha publicado una actualización del anterior parche 1.4, que corrige varios errores.

Los desarrolladores ucranianos anunciaron solo dos cambios en Steam que estarán disponibles para los propietarios de PC y consolas. Basándose en los comentarios, el estudio llegó a la conclusión de que era necesario lanzar el parche 1.4.1, que soluciona los fallos más comunes que están directamente relacionados con el lanzamiento de mods. Estamos hablando de:

El miniparche está listo para su descarga en todas las plataformas disponibles. Complementa la actualización anterior 1.4, que aportó más de 700 cambios y arreglos argumentales. En concreto, GSC mejoró la IA, el sistema de combate y el equilibrio. Uno de los detalles más notables es el nuevo comportamiento de los PNJ en combate y la capacidad de los mutantes de alimentarse de cadáveres. Además, los acechadores patean al jugador si se sienta.

