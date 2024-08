S.T.A.L.K.E.R. llegará por primera vez a Nintendo — La edición Legends of the Zone llegará a Switch en otoño

GSC Game World ha anunciado que S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy, que incluye tres juegos clásicos, saldrá a la venta en Nintendo Switch en noviembre.

Esta será la primera vez que los juegos de S.T.A.L.K.E.R. estarán disponibles en una consola de Nintendo. Esto significa que los usuarios de la plataforma recibirán Shadow of Chornobyl, Clear Sky y Call of Pripyat al mismo tiempo. Los juegos podrán adquirirse por separado o juntos en un paquete.

Los tres juegos de S.T.A.L.K.E.R. no solo se lanzarán en Nintendo Switch, sino que también estarán totalmente optimizados para la plataforma portátil. Esto incluye compatibilidad con diferentes modos, integración del giroscopio y controles táctiles.

Recapitulando, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl saldrá a la venta el 20 de noviembre. Casi al mismo tiempo, Legends of the Zone saldrá a la venta en Nintendo Switch. En las consolas Xbox y PlayStation, la trilogía de juegos originales S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone salió a la venta en marzo este año.

Fuente: Insider Gaming