Samsung Galaxy S25 Ultra se parece más a un Sony Xperia — Los renders muestran el buque insignia desde todos los ángulos

OnLeaks, en colaboración con AndroidHeadlines, ha mostrado imágenes del Samsung Galaxy S25 Ultra desde todos los ángulos. Anteriormente sólo se veía la parte delantera.

El conjunto de renders da una idea clara de las formas y proporciones del Galaxy S25 Ultra. Las imágenes confirman el alejamiento de Samsung de los ángulos rectos de su buque insignia. Durante las últimas generaciones, la compañía ha mantenido la forma rectangular del diseño del teléfono — ahora las esquinas son ligeramente redondeadas.

Esta forma provocó las quejas de los usuarios por la incomodidad de llevarlo en el bolsillo, etc. A pesar de su propia persistencia, Samsung parece haber escuchado la opinión de los propietarios de su smartphone monobloque más caro.

El resto del diseño del S25 Ultra sigue la serie. Los bordes también son rectos, casi no redondeados. Esto también puede resultar incómodo, pero Samsung sigue las tendencias de moda que definen, en particular, el iPhone de Apple, que también tiene bordes similares. Sin embargo, los biseles del anterior Ultra eran más redondeados en la parte inferior. En general, el buque insignia coreano se ha vuelto más parecido a Serie Sony Xperiaque, aunque no es muy popular en el mercado, ha recibido críticas favorables por su diseño.

AndroidHeadlines cree que el Samsung Galaxy S25 Ultra mantendrá su batería de 5000mAh a pesar de su reducido grosor. Desde hace algún tiempo, los fans se regocijan con los rumores de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 en todas las variantes del buque insignia — Los chips Exynos son tradicionalmente poco populares.

El Galaxy S25 Ultra contará con una cámara ultra gran angular de 50 MP con sensor ISOCELL JN3, una cámara principal H2 de 200 MP y un teleobjetivo 3x de 10 MP con sensor IMX754 para teleobjetivo 3x. El S25 Ultra será más ligero que su predecesor, con sólo 219 g, frente a los 232 g anteriores. A pesar de sus reducidas dimensiones, mantendrá el mismo tamaño de pantalla. Se espera que el teléfono salga a la venta el 13 de enero de 2025.

Fuente: Android Headlines