Samsung vuelve a tener problemas con la batería: el nuevo Galaxy Watch7 muere demasiado rápido

Anuncio del Galaxy Watch7

Samsung presumía de «un nuevo nivel de duración de la batería». Pero la experiencia de los primeros compradores demuestra lo contrario.

Los usuarios de Reddit y de los foros de la comunidad Samsung hablan de una duración de la batería baja y peor que la de los modelos de la generación anterior. Las propias pruebas de PhoneArena muestran que el nuevo smartwatch proporciona algo menos de un día de autonomía.

«Estaba completamente cargada y la he estado usando desde las 6 de la mañana. Ahora son casi las 5pm… mi batería está al 8%. Es esto normal? Recibí este reloj hace unos días»», escribió el usuario Difficult_Reason_621 en Reddit.

Al usuario JCinthehou3e le fue aún peor:

«Cargué completamente mi 7 no LTE de 40 mm a las 19:30, me fui a la cama y a las 4:30 recibí una señal de que a mi reloj le quedaba un 5%. No pude ni aguantar la noche, así que mi alarma sonó a las 6 de la mañana».