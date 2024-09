Segunda temporada «Wednesday» — primer vistazo a Jenna Ortega y al backstage de Nevermore

Netflix ha lanzado un breve teaser con un detrás de las cámaras de la serie «Wednesday» — prometiendo que la segunda temporada será «mucho más grande e intrincada» que la primera.

Puedes ver a los personajes clave en el vídeo: La Wednesday de Jenna Ortega, su compañera de piso Enid (Emma Myers) y sus padres Morticia (Catherine Zeta Jones) y Gómez (Luis Guzmán). Anteriormente, se supo que Steve Buscemi también se unirá al proyecto — probablemente como el nuevo director de Nevermore.

Alfred Gough y Miles Millar son los showrunners de la serie. Tim Burton es productor ejecutivo y, como en el pasado, ha dirigido al menos cuatro episodios.

En la primera temporada, Wednesday fue enviada a Nevermore para aprender a utilizar sus nuevos poderes psíquicos. Al final de la temporada, el personaje de Ortega consiguió descubrir la identidad de un misterioso monstruo que atormentaba a los habitantes de un pueblo cercano e investigar un asesinato relacionado con el encuentro de sus padres en la misma academia 15 años antes.

Aún no se ha desvelado el argumento de la segunda temporada, pero a juzgar por el final de la primera, el mismo monstruo volverá a aparecer en la historia.

Look alive, Normies. Here’s a behind-the-scenes first look at Wednesday Season 2. Coming 2025 🖤 #GeekedWeek pic.twitter.com/qd1R4rkMhY

