Series Fallout: dos teasers, hora de estreno de la segunda temporada y anuncio de la tercera

La segunda temporada de la serie Fallout ha sido confirmada oficialmente por Amazon Prime Video que la estrenará en diciembre. Y para mantenernos entretenidos — hay dos teasers además.

Además, la compañía ya ha renovado la serie por la tercera temporada sin esperar a la finalización definitiva de los próximos episodios y a las opiniones de la audiencia. El anuncio tuvo lugar durante la presentación anual de Amazon MGM Studios en Nueva York, aunque el rodaje de la segunda temporada se completaron la semana pasada. Podría haberse estrenado antes, pero el proyecto quedó en suspenso debido a los devastadores incendios de Los Ángeles.

«Las fiestas se adelantan un poco este año — estamos encantados de volver a destruir el mundo en Fallout Temporada 3. En nombre de nuestro brillante reparto y equipo, nuestros showrunners Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, y nuestros socios en Bethesda, estamos agradecidos a nuestros increíbles colaboradores en Amazon MGM Studios y a los increíbles fans que continúan nuestras aventuras en el Yermo con nosotros,» dijeron los productores ejecutivos Jonathan Nolan y Lisa Joy en un comunicado conjunto.

Aunque no hay fecha exacta para el estreno, el streamer ya habla con seguridad de diciembre. Esto significa que Fallout volverá a finales de 2025, y no en 2026, como se pensaba. Junto con la noticia del estreno, se mostraron a los asistentes dos breves teasers En primer lugar demuestra Gula (Walton Goggins) y Lucy (Ella Purnell), que se dirigen a la familiar ciudad de —Nuevas Vegas El segundo — Anuncio de Cooper Howard para Nuka-Cola, antes de transformarse en mutante.

First teaser for Fallout Season 2 ☢️ Premiering in December!! We are ready! pic.twitter.com/hWhMHF7kyq — ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) May 13, 2025

Sí, la segunda temporada es de hecho nos llevará al mundo de Fallout: New Vegas como vimos entre bastidores. Los detalles se mantienen en secreto, pero ya sabemos que Mr House (Robert House) tendrá un papel en los nuevos episodios. Además de él, se rumorea que Lugares de juego icónicos — incluidos Dinky the Dinosaur y Lucky 38 Casino.

Creators - Agencia de relaciones públicas internacionales para empresas tecnológicas y B2B Relaciones públicas para empresas y sus líderes Organización de entrevistas en medios, pódcasts y participaciones en conferencias Europa, Asia, América Conocer más detalles

Second teaser for Fallout Season 2 ☢️ Premiering in December!! We are ready! They are cooking! Nuka Cola! Sun screen?! 😂🔥 pic.twitter.com/HoUpu1NfA5 — ☢️Fallout Films (@FilmsFallout) May 13, 2025

La primera temporada de Fallout tuvo mucho éxito: Desde su estreno en abril de 2024, ha atraído a más de 100 millones de espectadores en todo el mundo. La trama de la serie no se basa en Fallout 3, 4 o New Vegas, ya que su objetivo era ampliar el universo del juego. Mostró nuevos personajes y acontecimientos manteniendo los cánones del universo. La tercera temporada se estrenará más adelante, cuándo exactamente se sabrá más adelante, porque la fecha no ha sido anunciada. Deberíamos esperar noticias al respecto en un futuro próximo o tras el estreno de la segunda temporada. Mientras tanto — esperamos un nuevo trailer.

Fuente: IGN