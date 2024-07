Si no fuera por Baldur’s Gate 3, Larian habría hecho Fallout, — Sven Winke

El CEO de Larian, los desarrolladores de Baldur’s Gate 3, afirma que si no hubieran conseguido llegar a un acuerdo con Wizards of the Coast, la compañía habría hecho Fallout, Ultima o algo similar.

Es difícil sobrestimar lo poderoso que ha sido Baldur’s Gate 3. Es un gran éxito, tiene todos los premios del juego y transformó a Larian, ya respetada por su a los sobresalientes juegos Divinity: Original Sin, en el RPG estrella. En el último número de la revista Edge, el director ejecutivo de Larian, Sven Winke, afirmó que el estudio tenía y sigue teniendo grandes ambiciones.

Los juegos de Divinity son buenos y populares entre los aficionados dedicados a los juegos de rol, pero no tienen el reconocimiento de marca de Baldur’s Gate y Dungeons and Dragons. Winke cree que ganarse el derecho a operar en este «territorio» debería haber puesto a Larian en la «gran liga» (y lo hizo).

«Sentía que había un techo de cristal que no podíamos traspasar a menos que tuviéramos activos de producción triple AAA [AAA], presupuesto, marketing, todas las cosas triple A… Sería Ultima, sería Fallout, sería Baldur’s Gate, no había nada donde elegir,» dijo Winke.

El CEO también habló de lo cerca que estuvo Larian de no conseguir una licencia para Baldur’s Gate. El estudio tuvo que desarrollar un documento de diseño para el juego mientras terminaba de trabajar en Divinity: Original Sin 2, el estudio tuvo que idear algo rápidamente, y según Winke, «era muy malo».

«Wizards lo devolvió con el equivalente corporativo de una respuesta: «Esto es realmente una mierda». Y nosotros dijimos: «Lo sabemos, pero vamos a lanzar el juego — no nos pidas que lo hagamos ahora». Afortunadamente, lo entendieron y tuvimos otra oportunidad».

A pesar del buen Baldur’s Gate 3, la perspectiva del Fallout de Larian parece tentadora — sobre todo si fuera algo del estilo de los juegos de Interplay. Ultima — también es interesante, pero no tanto populares y famosos es ahora una marca.

Allá por marzo, Larian anunció que, tras el enorme éxito de Baldur’s Gate 3, la compañía se dedicaba a otros juegos — sin secuelas ni DLCcreado por Larian, no verá la luz. En su lugar, el estudio está trabajando en dos proyectos a la vez «RPGs muy ambiciosos»ninguno de los cuales está basado en D&D.

Fuente: PC Gamer