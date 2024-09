Sony podría haber mostrado el diseño de PS5 Pro en la pancarta del 30 aniversario de PlayStation

La nueva imagen de la PS5 Pro muestra las mismas tres rayas en la carcasa que se mostraron en filtraciones la semana pasada.

Para celebrar el 30 aniversario de la PlayStation, Sony ha publicado una imagen de felicitación que, entre otras cosas, muestra una posible PS5 Pro — su aspecto es idéntico al de las filtraciones publicadas la semana pasada.

As people are pointing out, PS5 Pro design may have been revealed through the PlayStation 30th Anniversary image

PS5 Pro on the left, PS5 on the right https://t.co/oyfSZgs92R pic.twitter.com/kC09hTcmp6

— Wario64 (@Wario64) September 5, 2024