Steam ha lanzado un sorteo gratuito de Hitman: Sapienza — pero hay un matiz

Hitman: World of Assassination está disponible temporalmente de forma gratuita en Steam — pero solo el episodio.

Conviene aclararlo de entrada: no se trata de la trilogía Hitman al completo. Estamos hablando solo de una parte — Sapienza. Junto con ella, los jugadores también recibirán un pack de inicio gratuito que contiene misiones de entrenamiento de ACI y contenido de temporada. Pero todo esto son piezas separadas de un juego mayor, y este regalo no sustituye a la versión completa de World of Assassination.

Como puedes imaginar, el sorteo ha causado confusión: IO Interactive lo presentó inicialmente de la siguiente manera, como si fuera todo el juego. Pero cuando los jugadores llegaron a la página SteamResulta que sólo hay un episodio disponible. Para encontrarlo, tendrás que desplazarte un poco hacia abajo — más allá de la demo y los paquetes principales.

Sapienza — es el episodio que incluye:

misión de campaña «Mundo del futuro»

misiones de bonificación «Icono» y «Desplazamiento»

más de 50 pruebas

acceso a la creación de contratos y contenidos en directo

Sin embargo, esta versión no incluye el modo VR. Solo está disponible en el paquete completo de World of Assassination, que de momento no es gratuito. La oferta es válida solo hasta el 30 de mayo a las 19:00, hora de Kiev.

La trilogía Hitman ha recibido altas puntuaciones en Metacritic, y Sapienza es uno de los niveles más populares del juego. El juego requiere 16 GB de RAM, un procesador Intel Core i7-4790 y una tarjeta gráfica GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56.

Fuente: Steam